‘Soykırım yapılıyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilerle iftar programında konuştu. İsrail'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüşmüştür." dedi. "Katile katil, zalime zalim demekten bizi alıkoyamazlar." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrailli yöneticiler bize saldırarak soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de susuzluktan ve açlıktan ölen bebeklerin hesabını versin." ifadelerini kullandı.

Konuşmasına, davete icabet ederek iftar sofrasını paylaşan büyükelçiler ve partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerine teşekkür ederek başlayan Erdoğan, Ramazan-ı Şerif'in tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diledi.

Barış, dayanışma ve rahmet ayı olan ramazanı, Gazze başta olmak üzere Türkiye'nin yakın çevresinde yaşanan hadiseler sebebiyle bu sene buruk karşıladıklarını belirten Erdoğan, mübarek günlere rağmen gönül coğrafyasında acıların, gözyaşlarının, gönül yaralarının devam etmesi nedeniyle üzüntü içinde olduklarını söyledi.

Erdoğan, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında 5 aydır süren İsrail saldırılarında 32 bin kişinin şehit olduğunu, sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan ağır bombardımanlarda da 73 bin Filistinlinin yaralandığını anlattı. İsrail'in 7 Ekim öncesinde 17 sene boyunca uyguladığı ablukayla Gazze'yi bir açık hava hapishanesine çevirdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Son 5 aydır ise Gazze'yi örneklerine ancak İkinci Dünya Savaşı'nda şahit olduğumuz büyük bir imha kampı haline getirdi." diye konuştu.

İsrail'in vahşi saldırıları sonucu Gazze'nin, dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunu sadece biz değil, bölgeyi ziyaret eden, Gazze'de yaşayan, Gazze'yi gören vicdan sahibi herkes söylüyor ama biz böyle konuştuğumuzda Netanyahu ve cinayet şebekesi rahatsız oluyor, hemen antisemitizm yaftası vurarak, bizi susturabileceğini zannediyor. Bu amaçla şimdiye kadar gizli açık her yolu denediler ama Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati haykırmasına asla engel olamadılar. Bugün de katile katil, zalime zalim demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yöneticiler bize saldırarak soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de susuzluktan ve açlıktan ölen bebeklerin hesabını versin."

"İsrail savaş suçlarını pervasızca sürdürüyor"

Erdoğan, Netanyahu ve suç ortaklarının, kimsenin itibar etmediği yalanlara sarılmadan önce Gazze'deki 35 hastaneden 31'inin niçin devre dışı bırakıldığını, doktoru ve hemşiresiyle niye 400'e yakın sağlık personelini öldürdüklerini, aralarında tarihi camilerin de olduğu 220 ibadethaneyi neden yıktıklarını ve eğitim kurumlarının yüzde 90'ını niçin enkaza döndürdüklerini açıklamalarını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir miktar un, bir miktar makarna, belki bir adet kuru ekmek alabilmek için sıra bekleyen masum sivilleri katledenlerin bize söyleyecek sözü olamaz. İsrail yönetimi ne yaparsa yapsın katil, zalim, hırsız, yalancı ve faşist olduğu gerçeğini artık gizleyemez." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 09:30