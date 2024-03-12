Zanlı sayısı 4’e çıktı

Lefkoşa’nın gözde eğlence bölgelerinden biri olan Zahra Sokak’ta faaliyet gösteren Berlin Bar’a giderek, olay çıkardıkları iddia edilen zanlılardan Hakan Kaynak polise teslim oldu.

Salih Güden, Mehmet Alkış ile Ahmet Hazırlar’ın ardından tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarılan Kaynak’ın da diğer 3 zanlı gibi Berlin Bar’ın güvenlik görevlilerini tehdit ettiği belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlıların 10 Mart 2024 tarihinde, saat 03.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Berlin Disco önünde aralarında önceden yaşanan sorun ve kendilerini eğlence mekanına almadıkları gerekçesiyle, mekanın güvenlik görevlileriyle kavga ettiklerini söyledi. Polis, olay esnasında alkollü oldukları tespit edilen zanlıların güvenlik görevlilerini, “Burası kapanacak, bu iş daha bitmedi, burnunuzu kıracağız” diyerek, tehdit ettiklerini, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yarattıklarını açıkladı. Zanlılar Mehmet Haraç, Ahmet Hazırlar ve Salih Döner’in olay yerinde suçüstü tutuklandıklarını belirtti. Polis, olaya karışan Kaynak’ın aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı. Polis, zanlı Kaynak’ın önceki gün Lefkoşa Adli şubeye gelerek, teslim olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu dile getirerek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.