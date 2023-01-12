Ana hedef federasyon

Güney Kıbrıs’ta şubat ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri adaylarından DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Güney Kıbrıs’ta görev yapan büyükelçiler onuruna bir öğlen yemeği verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Neofitu’nun yemek sırasında soruları yanıtladığını, aynı zamanda Kıbrıs sorunu ve uluslararası gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulduğunu yazdı.

Neofitu, Ukrayna’daki savaşa atıfta bulunmasının ardından, DİSİ partisinin, kuruluşundan bu yana ezeli tezinin “Kıbrıs sorununun garantörler ve işgal ordularının olmadığı, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirlendiği üzere, üzerinde mutabık kalınan, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çerçevesinde çözülmesi olduğunu” savundu.

Seçimlerin, başa gelecek olan bir sonraki başkanla birlikte, yeni bir tur müzakerelerin başlayıp başlamayacağına karar vereceğini dile getiren Neofitu, Güney Kıbrıs’ın AB’ye tam üye olmasıyla birlikte, Kıbrıs sorununun tüm Kıbrıslıların yararına olacak şekilde, uluslararası hukuka aynı zamanda AB ilke ve değerlerine saygı duyması gerektiğini savundu.

Bunun ülke açısından en köklü reform olacağını dile getiren Neofitu, müzakerelerin başlamasına ilişkin olarak Türkiye’nin tutumundan dolayı ortaya çıkan zorlukların farkında olduklarını iddialarına ekledi.