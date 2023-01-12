‘Adalet sağlanmalı’

Cemre Peral YANIKER

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 300 metrekare havuzlu bir villanın belediye hizmetleri için 77 TL gibi bir katkı ücreti ödediğini söyledi, yasal düzenlemenin şart olduğunu belirtti. Şenkul, üst gelir grubu ve alt gelir grubunun aynı vergiyi vermesini doğru bulmadıklarını, herkesin her şeyi aynı ödemesinin adalet olmadığını belirtti.

Şenkul, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine, göreve gelmesinin ardından başlattığı çalışmalarla ve gözlemlerini anlattı, 4 yıllık planlarından bahsetti.

Görevdeki ilk hafta boyunca yaptıklarını aktaran Başkan Şenkul, ilk olarak organizasyon şemasını yaptıklarını, kendi yönetim anlayışlarına uygun değişiklikler yaparak, bazı personeli başka bölümlerde değerlendirme kararı aldıklarını kaydetti, ana kadroda çok az bir değişikliğe gidildiğini belirtti.

Şenkul, ilk günden itibaren hızlı bir şekilde kentin ışıklandırma ve trafik sorununa yönelik çalışmalar yapmaya başladıklarını söyleyerek, Alo 185 hattını güçlendirerek, elektrik arıza kayıtlarını da almaya başladıklarını bildirdi. Kıb-Tek’le bu noktada iş birliğine gittiklerini açıklayan Şenkul, bildirilen arızalara, gerektiğinde kendilerinin müdahale ettiğini ifade ederek, “Söz verdiğimiz gibi 2 ay içerisinde Girne’de yanmayan sokak lambası kalmayacağına inanıyoruz” dedi.

Trafik Komisyonu kurulacak

Çevre yolu tamamlanana kadar trafiğe yeni rahatlama sağlayabilecek düşünceleri de olduğuna işaret eden Şenkul, Kolordu içerisinden geçiş ve Makarios köşkü bölgesinden bir hat açılması gibi fikirlerini paylaşmak üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile görüşmeyi planladıklarını söyledi.

Bunun yanında, Belediye Meclisi içerisinde oluşacak Trafik Komisyonu ile Girne’de bazı noktalarda trafik konusunda hızlı kararlar alacaklarını ifade eden Şenkul, düşüncelerini burada masaya yatırıp, genel uzlaşı yönünde ilerleyeceğini vurgulayarak, “Herkesin kendine göre fikirleri vardır ancak esas olan ortak paydada buluşabilmek, en optimal noktaya gelebilmek. O yüzden paydaşları, bilim insanlarını, bölüm sorumlularını her konuda süreçlere katacağız” ifadelerini kullandı.

Şenkul, trafiği rahatlatmak adına Semih Sancar Caddesi’nde de düzenlemeye gitme planları olduğunu bildirerek, 2 gidiş 1 geliş şeklindeki mevcut düzenlemenin, belirli saatlerde yönünün değiştirilmesi için ön çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Antik Liman için bir yol haritası çizeceğiz

Bölge esnafı ile tadil sonrası Antik Liman için bir yol haritası çizmek üzere toplanacaklarını bildiren Şenkul, Antik Liman’da fiziksel sorunların yanında, yönetimsel sorunlar olduğunu da ifade ederek, bölgedeki hizmet kalitesi, fiyat istikrarı, gıda hijyeni, lezzeti ve ürün çeşitliliği gibi konuları, esnafın görüşlerini alarak, düzenleyeceklerini kaydetti.

Şenkul, “Antik Liman yapılıyor ancak eski bir anlayış ile devam etmesi mümkün değil, yeni bir anlayışın da gelmesi lazım. Biz bu konuda denetleyici, yönetici, paydaş olarak kendimizi sorumlu görüyoruz. Bizim için Girne’nin kalbi pozisyonundaki Antik Liman’daki her şey Girne Belediyesi’nin sorumluluğu altındadır, bizim yönetimimiz altına olmak zorundadır” şeklinde konuştu.

Yasal düzenleme şart

Şenkul, ileriki günlerde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen 51/95 Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın, belediyeler için özellikle mali açıdan önemine vurgu yaparak, büyük bir borcu olan ve gelirlerin büyük bir kısmının personel giderlerine harcandığını bir belediye devraldıklarını, mevcut yasa ve koşullarda belediyenin hizmet vermesinin mümkün olmadığını belirtti.

51/95’in yasallaşmasının ardından çok hızlı bir şekilde hayata geçmesi gerektiğini, aksi halde birçok belediyenin ciddi sorunlar yaşayacağını da kaydeden Şenkul, bu konunun ciddiye alınması ve kısa zamanda hayata geçirilmesi için bakanlıklar ve hükümetin yoğun bir şekilde çalışması talebinde bulundu.

Asgari ücret ve hayat pahalılığıyla artan giderlere dikkat çeken Şenkul, belediye vergilerinin bu giderleri karşılayabilmesi için bir an önce günün koşullarına göre güncellenmesi gerektiğini belirtti. Şenkul, şu anda Girne’de 300 metrekare havuzlu bir villanın belediye hizmetleri için 77 TL gibi bir katkı ücreti ödediğini söyleyerek, üst gelir grubu ve alt gelir grubunun aynı vergiyi vermesini doğru bulmadıklarını, herkesin her şeyi aynı ödemesinin adalet olmadığını savundu.

Birkaç ay boyunca TV programlarına katılmama kararı aldım

Şenkul, basın mensuplarına çağrıda da bulunarak, birkaç ay boyunca televizyon programlarına çıkmama ve röportaj vermeme kararı aldığını belirtti.

Şu anda yapılacak çok işi olduğunu ve çalışmaları yaptıktan sonra anlatmayı tercih ettiğini söyleyen Şenkul, “Bu basından uzak durma değil, tamamıyla işime motive olmak açısından aldığımız yönetimsel bir karardır. Umarım belli bir süre sonra bana o zamanı yaratacak kurumsal yapıya sahip oluruz” dedi.

Teleferik projesi…

Şenkul, Turizm Bakanlığı’nın teleferik projesi ile ilgili soruya da yanıt vererek, Teleferik projesi ve Girne Marina projesi hakkında çekincelerini paylaştı.

Teleferik projesi dahil Girne’nin gelişimine katkı koyacak tüm projelere açık olduklarını kaydeden Şenkul, ancak kendisine bildirilen güzergah üzerinde birçok evin yer aldığını ve ev sahiplerinin yaşam alanları üzerinden bir teleferik geçmesine izin vermeyeceğine inandığını belirtti. Şenkul, Bellapais’e çıkan bir güzergah yerine St. Hillarion’a çıkan bir güzergahın belirlenmesiyle, yaşam alanı yerine kamusal alanların üzerinden geçen bir öneride bulunduklarını aktararak, bunun önemli bir seçenek olduğunu söyledi.

