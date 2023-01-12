Projeler konuşuldu

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu kabul etti. 2023 Yılı Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü'nün değerlendirildiği görüşmede, KKTC'de çeşitli alanlarda sürdürülen proje ve faaliyetlerin son durumları ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye ve KKTC ilişkilerinin karşılıklı geliştirilmesi kapsamında, kamu kurumları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, istikrarlı, verimli ve etkin hale getirilmesi konuları görüşüldü. Görüşmede, Türkiye'nin KKTC'deki yatırım faaliyetleri kapsamında, e-devlet hizmetlerinden KKTC vatandaşlarının yararlandırılması, DSİ projeleri ile organize sanayi bölgeleri, enerji ve sosyal hizmetler alanlarında karşılıklı yapılacak projeler üzerinde duruldu.

Anlaşmalar TC Resmi Gazetesi’nde

Bu arada KKTC-TC arasında imzalanan anlaşmalar TC Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ankara'da 6 Aralık 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Eylem Planı"nın onaylanması hakkında karar TC Resmi Gazetesi’nde de yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 2’si KKTC’yle olan 3 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete ‘de yayımlandı.