Balyoz operasyonu

İskele’de, Nijerya uyruklu şahsın ikametgahına yapılan operasyon sonucu 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi; 11 bin 500 liraya el konuldu

Balyoz operasyonu

 Hüseyin ÇİÇEK

   İskele’de, dün öğle saatlerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen “Balyoz” operasyonu sonucunda, büyük bir kısmı paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş halde 2 kilo “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis, uyuşturucu satışından elde edilen 11 bin 500 TL nakit paraya da el koydu.
   Polisten yapılan açıklamada ‘Balyoz’ adı verilen operasyonun dün saat 13.00 sıralarında gerçekleştirildiği ve İskele’de sakin Nijerya uyruklu 28 yaşındaki J.I isimli zanlının ikametgahına yapılan baskın sonucu, 2 kilo “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.
    Polis, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 11 bin 500 TL paraya da el koyarken, Nijerya uyruklu J.I gözaltına alındı. Zanlının, bugün nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarılacağı bildirildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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