Henüz 46 yaşındaydı

Onur ULAĞ

Girne’nin Lapta bölgesinde bir evde yalnız yaşayan Osman Çomunoğlu 46 yaşında kalbine yenildi ve sevenlerine veda etti.

Lapta’da önceki gün akşam 22.45 sıralarında kaldığı ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Osman Çomunoğlu’nu komşusu ve arkadaşı buldu.

Çomunoğlu’nun kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, yapılacak olan otopsiden sonra aile yakınlarına detaylı bilgi verileceği belirtildi.

İki çocuk babası Osman Çomunoğlu’nun aslen Cihangirli olduğu ve Lapta’da ikamet ettiği öğrenildi.