Yattıktan sonra uyanmadı

Ağırdağ köyünün sevilen insanlarından 47 yaşındaki Hasan Sucuoğlu dün öğle saatlerinde sevenlerine veda etti.

Uzun yıllar Koop Süt’te çalıştıktan sonra işinden ayrılan Sucuoğlu, Cey Cey isimli meyhane açmış ve geçimini buradan sağlamaya başlamıştı.

Elde edilen bilgilere göre; dün öğle saatlerinde uyumak için odasına giden Sucuoğlu’nun vaktinde uyanmaması üzerine onu uyandırmaya giden çocukları cansız bedeniyle karşılaştı.

Hasan Sucuoğlu’nun genç yaşta ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.