‘Sinirlerine hakim değil’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Ongun Talat, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye (LAÇ) Başkanı Fırat Ataser'in, görev süresinin henüz daha dokuzuncu ayında sinirlerine hakim olmakta ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti. Talat, Ataser’in 6 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında bazı üyelerin üzerine yürüdüğünü, şiddet kullanma tehdidine varan bir girişimde bulunduğunu açıkladı.

Talat, bu nedenle Emrah Edizer’in Belediye Meclisi üyeliğinden istifa etme kararı aldığını belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Ongun Talat, şunları ifade etti:

“LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser'in, görev süresinin henüz daha dokuzuncu ayında sinirlerine hakim olmakta ciddi sıkıntılar yaşamaya başladığını öğrendik. Ataser, Belediye Meclisi toplantısında, tıpkı kendisi gibi halkın seçtiği bazı üyelerin üzerine yürüyerek, şiddet kullanma tehdidine varan bir girişimde bulunmuştur. Kendisini makamına yakışır tavırlar sergilemeye ve öfke kontrolü ile ilgili gerekirse profesyonel yardım almaya davet ediyorum. Unutulmasın ki, bizim hiçbir belediye meclis üyemiz sahipsiz değil, her birinin arkasında CTP'nin 1970'ten beri süregelen kurumsal gücü var.”