Barış ve huzur içinde yaşasınlar

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti dün KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyarette önemli temaslarda bulundu. Temaslarında yaptığı konuşmalarda Kıbrıs’ta 50 yıldır kimsenin burnunun dahi kanamadığına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Kıbrıs’ta iki ayrı toplum olduğunu ve bu iki toplumun barış ve huzur içerisinde yaşamasını istediğini” dile getirdi.

“İki toplumun da kendi bağımsız iradelerinin uluslararası hukuk sisteminde tanınmasını istediğini” ifade eden Kılıçdaroğlu, “O zaman iki toplum eşit olmuş olur. KKTC’nin bağımsız ve özgür bir devlet olarak dünya arenasında yerini alması bizim en büyük temennimizdir. KKTC rüştünü ispat etmiş bir bağımsız devlettir. Bizim görevimiz sizlere destek olmaktır” dedi.

Meclis’te sıcak karşılama

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kılıçdaroğlu, Meclis’e gelişinde Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve bürokratlar tarafından karşılandı.

Kabulde konuşan Kılıçdaroğlu, “Kıbrıs’ın büyümesi ve gelişmesi için özellikle demokrasi kültürünün giderek gelişmesi açısından varlığınız son derece önemlidir” diyerek, Sennaroğlu’na kendilerini kabul ettiğinden dolayı teşekkür etti.

Meclis Başkanı Sennaroğlu da, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Hoş geldiniz” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ana Muhalefet lideri olarak Kılıçdaroğlu ve heyetini ülkede görmenin çok güzel olduğunu kaydetti.

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bağların çok derin olduğunu dile getiren Sennaroğlu, Kıbrıs davasının milli bir dava olduğunu söyleyerek, CHP’nin bu konudaki hassasiyetinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Saner: KKTC en başarılı ülkeler arasında

Başbakan Ersan Saner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede ilk sözü alan Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs’ın eğitim alanında bir dünya markası olmasının en büyük dilekleri olduğunu vurguladı.

Başbakan Ersan Saner de kabulde yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu ve heyetini KKTC’de görmekten onur duyduğunu belirtti.

Pandemi sürecinden de bahseden Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, alınan tedbirlerle, dünyadaki en başarılı ülkelerin arasında yer aldığını belirtti ve şu anda bu başarıyı turizm ve yükseköğrenim sektörlerinde avantaja çevirmeye çalıştıklarını anlattı.

4 Haziran tarihinden itibaren DSÖ kurallarına göre hava ve sınır kapılarını açtıklarını anımsatan Saner, bu nedenle ekonominin bir nebze nefes almaya başladığını kaydetti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Arıklı, KKTC’nin iç siyasette yaşadığı sorunlar ve dış siyasette yaşanan eksen değişikliği nedeniyle sancılı bir süreçten geçildiğini vurguladı.

İki devletli çözüm modelinin Türkiye Cumhuriyeti’nde hem iktidar, hem muhalefet tarafından destek görmesinin büyük mutluluk yarattığını vurgulayan Arıklı, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizin de bizden önceki görüşmelerde yaptığınız açıklamalarda iki devletli çözüm modeline destek verdiğini tüm dünya kamuoyuna bir kez daha ilan etmeniz bizi ziyadesiyle memnun etti” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Barış ve huzur şart

Konuşmasına “50 yıldır Kıbrıs’ta kimsenin burnu kanamadı” sözleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

İki ayrı toplum var. İki toplumun da Kıbrıs’ta barış ve huzur içinde yaşamasını isteriz ama iki toplumun da kendi bağımsız iradelerinin uluslararası hukuk zemininde tanınmasını isteriz. O zaman iki toplum eşit olmuş olur. KKTC’nin bağımsız ve özgür bir devlet olarak dünya arenasında yer alması bizim en büyük temennimizdir.

Ertuğruloğlu: Ziyaret çok anlamlı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Görüşmede konuşan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kılıçdaroğlu ve heyetini ülkede ve bakanlıkta görmekten, ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunun uluslararası alanda yeniden yer bulmaya başladığı bir dönemde yapılan ziyaretin anlamlı olduğunu, kendilerine güç ve moral verdiğini söyledi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, “yeni sayfa” ifadesine atıfta bulunarak, Kıbrıs’ta 53 yıldır kimsenin burnunun dahi kanamadığına işaret etti.KKTC’nin dünyada bağımsız, güçlü ve saygın bir devlet olarak yerini alması için destek verdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye’de Kıbrıs’ın milli dava olarak görüldüğünü, bu anlamda KKTC’ye her adımda destek vereceklerini kaydetti.

Erhürman: Eşitliğimizi dünyaya anlatmamız lazım

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleştirilen görüşmede, Erhürman’a Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Gazimağusa milletvekili Asım Akansoy, Girne milletvekilleri Fikri Toros ve Fazilet Özdenefe eşlik etti.

Ağırlıklı olarak Kıbrıs sorununda gelinen son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Erhürman Kılıçdaroğlu’na, Kıbrıslı Türklerin varoluş ve kendi ayakları üzerinde durabilme mücadelesi verdiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu: CTP kardeş partimiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, kardeş partileri olan CTP ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı.

CTP’nin Kıbrıs’ta verdiği mücadeleyi selamladıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, CTP’nin parlamentoda temsil sayısının artmasını beklediklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, “Sizler başarılı olduğunuz sürece Kıbrıs’ın sorunlarının daha hızlı çözüleceğine inanıyorum. Bizlerin görevi de demokrasi konusunda her türlü desteği vermektir. Karşılıklı dayanışma içerisinde sorunları masaya yatırıp çözümler bulabiliriz” dedi.

Özersay: Atatürk’ün partisini ağırlıyoruz

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve parti milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ile Cumhuriyet Meclisi’nde görüştü.

Açıklamaya göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kıbrıs’ın sorunlarının çözümünün kendileri için de “önemli" olduğunu ifade ederek, “Kıbrıs’ın önemli bir siyasi partisi olarak Halkın Partisi, bu sorunları çözme konusunda ortaya koyduğunuz irade bizim de desteklediğimiz bir iradedir. Demokrasi geliştikçe, insanlar düşüncelerini özgürce ifade ettikçe hem KKTC’nin tanınırlığı hem de demokrasinin kökleşmesi açısından pek çok yarar getirecektir” dedi.

HP Genel Başkanı Özersay da, “Halkın Partisi olarak Cumhuriyet Meclisi çatısı altında Kıbrıs Türkü’nün kalbinde çok önemli bir yeri olan Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini misafir etmekten büyük memnuniyet duyduklarını” söyledi.

Özyiğit: Farklı sesler doğru anlaşılmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Özyiğit, görüşme sırasında yaptığı konuşmada, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve heyetini ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamaya göre, Özyiğit, görüşmede, ekonomi başta olmak üzere KKTC’deki genel durumun “iyi” olmadığını, Türkiye’deki “olumlu ve olumsuz” gelişmelerin burada da hissedildiğine işaret ederek, özellikle pandemi koşullarında bu durumun “net bir şekilde bir kez daha görüldüğünü” söyledi.

Kılıçdaroğlu’ndan samimi temenniler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da görüşmenin başında yaptığı konuşmada TDP Başkanı Özyiğit ve ekibiyle görüşmenin kendileri için bir onur olduğunu belirterek, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde duran, demokrasisi gelişmiş, insan haklarına saygılı ve hukukun üstünlüğünü kabul eden bir devlet olarak yükselmesini istediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu,“Bu bizim temennimizdir, ama bunu yapacak olan sizlersiniz” dedi.

Ataoğlu: Mücadeleyi kazanmak için ısrarcıyız

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Ataoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, “Geçen 50 yıl aşkın süre içinde Anavatan Türkiye’nin yanımızda ve savunucumuz olduğunu hissetmek bizi daha da güçlü kılıyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da görüşmede, “Kıbrıs’ta 50 yıldır kimsenin burnunun dahi kanamadığını” belirterek, “Kıbrıs’ta iki ayrı toplum olduğunu ve bu iki toplumun barış ve huzur içerisinde yaşamasını istediğini” dile getirdi.