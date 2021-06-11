Namus borcu

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’a günü birlik ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi programında yer almamasına karşın, Türkiye’ye dönmezden önce Kutlu Adalı’nın mezarını ve evini ziyaret etti. Adalı’nın kabrine karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, cinayetin faillerinin yıllar sonra ortaya çıktığını söyledi.

“Faillerinin ortaya çıkmasıyla birlikte sağlıklı bir soruşturma yapmak Türkiye ve KKTC siyasilerinin ve savcılarının namus borcudur” diyen Kılıçdaroğlu, suçluların yakalanması ve cezalandırılmasının önemine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, mezarlık sonrasında Adalı’nın evine giderek, aile mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

Adalı'nın kabrine karanfil bıraktı

Temaslarda bulunak üzere dün sabah Kuzey Kıbrıs’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1996'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı'nın mezarını ziyaret etti.

Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı ve ailesiyle birlikte Adalı'nın Lefkoşa'daki kabrine ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, karanfil bıraktı ve dua etti.

Kılıçdaroğlu, burada basın mensuplarına, şunları söyledi:

Kutlu Adalı'nın katledilişinin üzerinden yıllar geçti, asıl failler bulunamadı. Soruşturma yetersiz. Soruşturmanın yetersiz olduğunu, delillerin yeteri kadar toplanamadığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kabul etti zaten. Şimdi asıl failler ortaya çıktı yıllar sonra. Sağlıklı bir soruşturmayı yapmak ve sonuç almak artık Türkiye ve KKTC'deki siyasetçilerin ve savcıların namus borcudur. Hiçbir faili meçhul cinayet kapatılmamalı, üstü örtülmemelidir, failleri yakalanmalı ve cezası verilmelidir. Bunu bekliyoruz, aile bunu bekliyor, yıllardır bekliyor. Failler ortada, biliniyor, katiller belli, biliniyor. Gereğinin yapılması lazım…

İlkay Adalı: Tek dileğim cinayetin çözülmesi

Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı da tek dileğinin cinayetin aydınlatılması olduğunu dile getirdi.

İlkay Adalı şunları ifade etti:



Ziyaretten dolayı çok mutlu oldum. İnşallah onların yardımı ile bu cinayet çözülür. Tek dileğimiz budur. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na bu duyarlılığından ötürü ve beni Türkiye’den gelerek ziyaret ettiklerinden ötürü çok teşekkür ederim.

Kut Adalı: Ailece çok acı çektik

Kutlu ile İlkay Adalı çiftinin kızları Kut Adalı ise şunları dile getirdi.

25 yıldır çözülmeyen bir dava var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bizleri ziyareti çok onur verici olmuştur. Bu moral bozukluğunun içerisinde böyle bir ziyaret bizlere biraz ilaç olmuştur. İçerisinde bulunduğumuz durumu herkes biliyor. Ailece çok acı çektik ancak güçlü olmaya dikkat ediyoruz. Yıllar sonra bu cinayetin gündeme gelmesi ve yankı uyandırması önemli bir durum ancak sonuçlanacağı konusunda pek net değilim ve önümüzü göremiyoruz.

Adalı ailesini evinde ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, daha sonra Adalı ailesini evinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş eşlik etti.



Peker’in iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddialarıyla ilgili 1 Haziran'da soruşturma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise 2 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, 1996'da işlenen gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin, "KKTC Meclisinde kurulan Araştırma Komitesinin çalışmaları ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yakından takip ettiğimi belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulunmuştu.