‘Neden yan baktın’ dayağı

Suna ERDEN

Ülkede şiddet olayları giderek atarken, basit nedenlerden dolayı kavgalar yaşanıyor.

Lefkoşa’da gece yarısı meydana gelen olayda henüz 16 ve 18 yaşlarında olan iki genç zanlı, “Neden yan bakıyorsun” diyerek, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi A.A.’yı ciddi şekilde darp etti. Olayın ardından tutuklanan 16 yaşındaki D.K. (E) ile 18 yaşındaki Sezgin Gezer, ciddi darp suçlamasıyla dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada olayın saat 23.00 sıralarında yaşandığı, iki zanlının sokak ortasında elleri ve ayakları ile A.A’nın vücudunun muhtelif yerlerine vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettikleri belirtildi.

Ciddi şekilde darp ettiler



Soruşturmayı yapan polis memuru, Lefkoşa’da 9 Haziran 2021 tarihinde meydana gelen olayda zanlılar D. K. ile Sezgin Gezer’in Nuri Efendi Sokak üzerinde kendilerine yan baktığı gerekçesiyle elleri ve ayakları ile A.A nın vücudunun muhtelif yerlerine vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiklerini belirtti.Polis memuru, 10 Haziran tarihinde A.A.’nın şikâyeti üzerine zanlıların gözaltına alındıklarını ifade etti.Olayla ilgili ifadeler alındığını, soruşturmanın tamamlandığını, çevre kamera görüntülerinin emare olarak zapt edildiğini kaydeden polis memuru, zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini söyleyerek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Biri hücrede bekleyecek

Aktarılan olguları ve polisin talebini değerlendiren mahkeme, benzer suçlardan askıda davası olan zanlı D.K.'nin tutuklu yargılanmasına ancak cezaevi yerine 21 gün polis hücrelerinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme, zanlı S.G.'yi ise yargılanıncaya kadar yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 bin 500 TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 30 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak zere serbest bıraktı.