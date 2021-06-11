Kuzeyde 20 vaka bir can kaybı

69 kişi taburcu edildi

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 9 bin 230 test sonucunda, 7'si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı,

1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta 4 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 664 testle 59 yeni vaka belirlendi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada hayatını kaybeden C.K.’nin (E-52) 3 Mayıs tarihinden beri Acil Durum (Pandemi Hastanesi yoğun bakımında tedavi gördüğü, hastanın diyabet rahatsızlığı bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre; tespit edilen vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkeye gelen, 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslısı ve 7 kişi ise yerel vaka.

Yerel vakalardan 3’ü Lefkoşa, 1’i Girne, 1’i Gazimağusa, 2’si Lefke bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa: Küçük Kaymaklı-1 / Alayköy-1/ Yenişehir-1,

Girne: Lapta-1,

Gazimağusa: Nergisli-1,



Lefke: Gemikonağı-2.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı 1.300.449, toplam vaka sayısı 7493, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 7230, tedavisi devam eden vaka sayısı 229, pandemi merkezindeki hasta sayısı 26, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 197, tetkikleri devam eden vaka sayısı 4, toplam kaybedilen hasta sayısı 34, yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 2.

Güvende kal uygulaması

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 287

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 253

Güvende Kal Genel tablo

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 2640

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 9685

Güneydeki tablo

Güney Kıbrıs’ta dün Covid-19’dan dolayı 4 kişi hayatını kaybetti. Yapılan 37 bin 664 testle 59 yeni vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’taki vaka sayısı 73 bin 55 olurken, hayatını kaybeden 61, 68, 82 ve 93 yaşındaki 4 kişiyle Covid-19’dan dolayı ölenlerin sayısı 371’e yükseldi.

Hastanede, 17’sinin durumu ciddi, 47 kişi tedavi görüyor.