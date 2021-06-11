Milli davada tek görüş var

KKTC’de bir dizi temasta bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak saat 9.30’da Kıbrıs Türkü'nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarını ve saat 10.00’da ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarını ziyaret ederek, anıtlara çelenk koydu.

Ardından temaslarına başlayan CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, saat 10.45’te Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Kabulde ilk sözü alan Kılıçdaroğlu, milli dava olarak baktıkları Kıbrıs sorununda geçen 50 yılın ardından artık KKTC’nin bağımsız ve hür bir devlet olarak tanınmasına destek verdiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, kabulden ötürü Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi ve kutladı.



Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Türkü için Cumhurbaşkanı Tatar’ın ciddi bir mücadele verdiğine işaret ederek, Cenevre’de yapılan görüşmelere işaret etti ve burada Kıbrıs Türkü’nün 50 yıldır verdiği mücadelenin bir anlamda farklı bir dille seslendirildiğini ama amacın hep aynı olduğunu vurguladı.Kılıçdaroğlu, rahmetli Küçük ve Denktaş’ın kabirlerini ziyaret ettiğini, Küçük’ün kabrinde “Kıbrıs Türkü hür ve bağımsız yaşamak istiyor” yazdığını ifade ederek, “Gerçekten hür ve bağımsız olmasını arzu ederiz, en büyük arzumuzdur” dedi.

Kıbrıs milli davadır

Kılıçdaroğlu, “Bizim üzerimize düşen bir görev varsa yerine getirmeye hazırız. Türkiye’de Kıbrıs politikası milli bir davadır” ifadelerini kullandı.

Tatar: Mücadele sürecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Kılıçdaroğlu’na ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, karşılıklı ziyaretlerin pandemi dolayısıyla geciktiğini kaydetti. Tatar, Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının bir mücadelesi, önemli bir davası olduğunu ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’ni de yakından ilgilendiren milli bir mesele olduğuna vurgu yaptı.

Önemli olanın Kıbrıs’ın adil bir şekilde yönetiminin, kaynaklarının paylaşılabilmesi olduğunu ifade eden Tatar, 50 yıldır sürdürülen federasyon temelinde bir anlaşmadan netice alınamadığını herkesin bildiğini dile getirdi.