Başaramadı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir iş adamına ait garajdaki araçtan, çanta içerisinde bulunan yüklü miktarda parayı çalan Mehmet Can Ezer, olaydan 6 gün sonra Girne Turizm Limanından çıkış yapmak isterken yakalandı. Zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının bin sterlin, 400 ABD Doları,500 euro ve 20 TL çaldığı belirtildi. Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 27 Haziran 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa'da Şht. Ahmet Ali Mulla Sokak’ta bulunan bir şahsa ait garaja giren zanlının, Ford Focus marka araçtan 2 bin sterlin, 400 ABD Doları, 500 euro ve 20 TL çaldığını söyledi. Polis, incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlının eşkal ve kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının 6 Temmuz 2023 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, tutuklanan zanlının ifadesinde suçunu kabullendiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, çalınan paraların henüz bulunmadığını kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında hırsızlık suçundan soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta tutuklu kalmasına emir verdi.