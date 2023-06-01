Başarı taçlandı

Saygın Medya ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Altın Caretta Ödül töreninde; Merit Lefkoşa Otel "Yılın En İyi Şehir Oteli", Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses ise "Kuzey KIbrıs Türk Cumhuriyeti Turizmine değer Katan Kadın Yönetici" ödülünü aldı.

3. Altın Caretta Ödül töreninde “Yılın en iyi şehir oteli” ödülünü almak için sahneye otel yönetici arkadaşları ile birlikte çıkan Gürses, “Bu ödülü her zaman özveri ve sevgiyle hizmet eden tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum” sözleri ile Saygın Medya Ve İş İnsanları Derneğine teşekkürlerini iletti.

Sahnede güzel bir sürpriz ile de karşılaşan Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses’e, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizmine değer Katan Kadın Yönetici" ödülü, Saygın Medya Kurucusu Saygın Kurt takdim etti. Ödül öncesi hazırlanan video ile sahnede duygulu dakikalar yaşandı.



