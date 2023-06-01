“Devredilmesi Gereken Görevler” konulu 5. Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü’nü yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında, Polis Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalıştayda, devletin diğer kurumları tarafından yapılması gereken, fakat polis örgütü tarafından yerine getirilen birçok görevin, günün gelişen ve değişen koşulları ve polis teşkilatında yaşanan personel sıkıntısından dolayı ilgili kurumlara devredilmesi konuları ele alındı.

Çalıştaya, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Ahmet Beşerler’in yanı sıra, polis teşkilatında çeşitli birimlerde görev yapan polis mensupları, Güvenlik Kuvveleri Komutanlığı temsilcisi ile diğer devlet daireleri ve kurum temsilcileri katıldı.

