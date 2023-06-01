Öğrenciler kalem bıraktı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) geliştirilmesi ve ileriye götürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yaptı. İki sendika, akademik kadronun güçlendirilmesini ve akademiye maksimum sayıda öğretmen adayı alınmasını istedi.

İki sendika, AÖA önünde basın açıklaması yaptı. “Boyun Eğmeyeceğiz, Sessiz Kalmayacağız, Susmayacağız” yazılı pankart açılan basın açıklamasına, AÖA öğrencileri de katılarak, destek verdi. Öğrenciler, basın açıklamasının ardından “son noktada olduklarını göstermek için” sembolik olarak kalem bıraktı.

Basın açıklamasında ilk sözü KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş aldı. AÖA’nın 86 yıldır varlığını sürdürdüğüne işaret eden Maviş, kurumun, Eğitim Bakanlığı’ndan, Maarif Dairesi’nden, sendikalardan önce 1937 yılında kurulduğunu ifade etti.

Maviş, 35’e yakın akademisyeni, eğitim çalışanları ve 340’a yakın öğrencisi olan AÖA binasının deprem anında yıkılma riski olan binalardan bir tanesi olduğunu belirtti. Maviş, okul binasının, risk analiziyle ilgili çalışmaların tamamlanmadığını da kaydetti.

Eylem: Yasayı uygulamayacağız

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de “yasa değişikliği nedeniyle yapılan saldırının sadece öğretmene ve öğretmen adaylarına değil sendikalara ve toplumun geleceğine yönelik saldırı olduğunu” savundu.

“Çok masum gibi gösteriyor sayın bakan bunu ancak doğruyu söylemiyor” diye konuşan Eylem, “bunun öğretmene, sendikalarına ve toplumun geleceğine bir saldırı ve operasyon olduğunu” iddia etti.

Sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Eylem, parmak hesabıyla yasanın Meclis’ten geçirilebileceğini ancak uygulanmayacağını kaydetti.

Gökçebel: Derhal istifa etmeli

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, Mili Eğitim Bakanı’nın yaptıkları ile öğretmenlere güven vermekten çok uzaklaştığını savunarak, “Derhal istifa etmeli” dedi.

“Sendikalarla göstermelik diyalog kurulduğunu” öne süren Gökçebel, nitelikli, samimi istişare biçimi ortaya konmadığını söyledi.

Şirket yetkilileri ile KTOEÖS görüştü

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileri dün görüştü.

Aytunç Şirket yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın önceki gün yaptığı çağrıya istinaden, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile dün bir görüşme gerçekleştirildiğini kaydetti.

Görüşmede, öğretmenlerin yer değiştirmeleri (nakiller) ve 2. dönem sonu sınavlarının yapılamaması ile ilgili konuların ele alındığını ifade eden Şirket, gelinen noktada, KTOEÖS’ün yetkili kurullarında, ele alınan konularla ilgili değerlendirme yapma ihtiyacının taraflarına iletildiğini kaydetti.

Şirket, sendikanın yetkili kurulları ile yapacağı toplantı sonucunun olumlu olması halinde, akademik takvimin 1 Temmuz tarihinde tamamlanmasının hedeflendiğini kamuoyuyla paylaştı.

