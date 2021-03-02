‘Yuvalar dağıldı’

Hüseyin ÇİÇEK

Salgın nedeniyle neredeyse bir yıldır evlerine ekmek götüremeyen toplu taşımacılar bugün eyleme hazırlanırken, Diyalog’a konuşan Gazimağusa Otobüs İşletmecileri Birliği Başkanı İsmail Gürsoy, geçimini taşımacılık yaparak sağlayan kesimin çok zor durumda olduğunu ifade etti.

Gürsoy, ekonomik nedenlerden dolayı ailelerinin dağıldığın, şoförlerin hayatının alt üst olduğunu belirtti.

Uzun yıllardır yolcu taşımacılığı yapan Mustafa Güneş ise “hiç böylesi olmamıştı” diyerek yaşanan krize dikkat çekti. Güneş, toplu taşımacılık yapanların bir yıldır çalışmadığını ve iflas ettiklerini aktardı.

Gürsoy: Aylardır çalışmıyoruz

Gazimağusa Otobüs İşletmecileri Birliği Başkanı İsmail Gürsoy, 10 Mart 2020 ile 2020 yılı Ekim ayına kadar aralıksız olarak çalışmadıklarını belirtti.

Bu süre zarfında kazançlarının yok olduğunu anlatan Gürsoy, Ekim ayında okulların açılması ile hazırlık yapmak amacıyla faiz ile borçlandıklarını ve sadece 67 gün öğrenci taşıdıklarını aktardı. Gürsoy, devletin, 67 günün ücretini de kendilerine ödemediğini, borçların ise faizi ile birlikte, devletten alacakları meblağı aştığını ifade etti. Gürsoy, otobüslerin bir yıldır çalışmadığını ancak bu süreçte, tüm vergilerinin ödendiğini açıkladı.

Yuvalar yıkıldı

Gürsoy, turizm sektöründe çalışan şoförlerin oldukça zor durumda olduğunu savundu.

Bazı şoförlerin eşleri tarafından terk edildiklerini, yuvalarının yıkıldığını ifade eden Gürsoy, bakkalların dahi veresiyeyi kestiğini, bazı kişilerin ise elektriklerinin kesildiği duyumlarını aldıklarını kaydetti. Gürsoy, eylem düzenleneceğini ve seslerini duyuracaklarını belirtti.

Mustafa Güneş: 40 yıldır hiç böyle olmamıştı

Uzun yıllardır yolcu taşımacılığı yapan Mustafa Güneş ise “hiç böylesi olmamıştı” diyerek yaşanan krize dikkat çekti. Otobüs işletmecilerinin bir yıldır çalışmadığını ve iflas ettiklerini aktaran Güneş, devletten alacakları olduğunu da belirtti.

Güneş, devletten alacaklarını tahsil edemediklerini ve oldukça zor durumda olduklarını ifade etti. Güneş, bugün düzenlenecek eylemde seslerini duyurmaya çalışacaklarını ifade etti.