Başarılı operasyon

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Muhammet Marwan Şahin’in kaldığı apartman dairesine baskın yaptı, zanlının üzerinde 5, evde 90 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Zanlıyı sorgulayan polis, ikinci bir evi daha olduğunu öğrendi ve konu evde yaptığı aramada, 20 gram daha hintkeneviri ele geçirdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 3 Mart’ta, zanlının evinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve Yenişehir Bölgesi’nde kaldığı apartman dairesine gidildiği esnada, zanlının asansörde tespit edildiğini söyledi. Zanlının üzerinde yapılan aramada, pantolonunun sol cebinde, 7 ayrı foile sarılı toplam 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıklayan polis, daire içerisinde yapılan aramadaysa, mutfak kısmında, kavanoz içerisinde, poşetlere sarılmış olan 90 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Sorguda konuştu, diğer evi de arandı

Zanlının gözaltına alındığını ve Gazimağusa’da bir evi daha olduğunun öğrenildiğini belirten polis, konu evde de arama yapıldığını ve 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının, 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

