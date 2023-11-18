Başdaş’ın kolu kırıldı

Lefkoşa’nın Organize Sanayi bölgesinde süratli ve dikkatsiz araç kullanarak, kazaya neden olan 22 yaşındaki Derviş Aksoy dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının sigortasız araç kullandığı açıklandı.

Polis, kazanın 16 Kasım saat 20.45 sıralarında Sanayi bölgesinde 26. Sokak üzerindeki tek şeritli yolda meydana geldiğini söyledi. Polis, soldan birinci şerit içerisinde doğu yönetimindeki GH 199 plakalı araç ile süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Derviş Aksoy’un seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan İntergaz önlerine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti. Polis, zanlının yolun sağına geçip aynı yol üzerinde batı istikametine doğru seyretmekte olan Ahmet Çapur yönetimindeki KZ 324 plakalı yan aracın sağ ön kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarptığını kaydetti.

Polis, kaza sonucu yaralanan GH 199 plakalı araç sürücüsü Derviş Aksoy’un aynı araçta yolcu olarak bulunan Ömer Başdaş ile KZ 324 plakalı araç sürücüsü Ahmet Çapur ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldığını açıkladı. Polis, Çapur ile Aksoy’un yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduklarını belirtti. Polis, yaralılardan Başdaş’ın ise sol kolunun kırıldığını ve tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının sigortasız araç kullandığını belirlediklerini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, kamyon araçta 180 bin, zanlının aracında 200 bin TL tutarında hasar meydana geldiğini belirtti. Polis, zanlının sabıkasız olduğunu ifade ederek, uygun bir teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

