Çok üzüldü

Hüseyin ÇİÇEK

Polisin ‘sahte reçete’ soruşturması kapsamında 4 eczacı ve bir doktor daha dün mahkemeye çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs’ın en yaşlı cilt doktoru olan Zihni Uzman (86) da dün mahkemeye çıkarılanlar arasındaydı. Yürümekte zorlanan Zihni Uzman’ın mahkeme koridorunda son derece üzgün olduğu, bu üzüntüsünü duruşma esnasında da yansıttığı görüldü. Polis; sahte çıkan 22 reçeteden 8’inin Uzman’a ait olduğunu ifade etti.

Eczacılar Şirin Bolkan, Çağın Korkmazel Lefkoşa’da, Hasan Yorgancı İskele’de, Süreyya Özcoşkun ise Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında zanlı sayısı 69 olurken, Zihni Uzman ile daha önce tutuklana damadı doktor Niyazi Perk’in eczacı Şirin Bolkan ile birlikte sahte reçete hazırladıkları öne sürüldü.

Polis detayları açıkladı

Mahkemeye bilgi aktaran polis Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Şirin Bolkan Eczanesinin sahibi Şirin Bolkan’ın soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve teminatla serbest kalan doktor Muhammed Alshanableh ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderdiğini ve sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, Bolkan’ın 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara bin 894 adet reçete gönderdiğini; bu reçetelerden 120 tanesinin incelendiğini, 27’sinin sahte çıktığını açıkladı.

Polis, zanlıdan izahat istendiğinde reçetelerin ve imzaların kendisine ait olduğunu beyan ettiğini söyledi.

Polis, yine Lefkoşa’da Çağın Korkmazel Eczanesinin sahibi Çağın Korkmazel’in soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan doktor Niyazi Perk ve mahkeme huzurundaki doktor Zihni Uzman ile birlikte 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 2 bin 201 reçete gönderdiğini, bunlardan bin 100 tanesinin incelendiğini, 22 tanesinin sahte çıktığını söyledi.

Polis, 22 sahte reçetenin 8 tanesinin Zihni Uzman’a ait olduğunu söyledi.

Soruşturma geniş çaplı sürüyor

Polis, zanlıların işyeri ve eczanelerinde emare alınan elektronik eşyaların inceleneceğini, üç zanlıdan alınan el yazı ve imza örneklerinin uzmanlar tarafından inceleneceğini belirtti. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki etmeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, Şirin Bolkan, Çağın Korkmazel ve Zihni Uzman’ın 50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi. Yargıç, eczacı olan zanlıların haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verirken, 86 yaşındaki Zihni Uzman için ıpsat yükümlülüğü koymadı.

23 sahte reçete

İskele’de gerçekleştirilen duruşmada ise eczacı Hasan Yorgancı’nın 2022 Ekim ayı ile 2023 Ağustos ayı arasında düzenlemiş olduğu bin 647 reçeteden, 898 tanesini incelendiğini ve bunların 23 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Zanlının soruşturmaya etki edemeyeceğini bildiren polis, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının, 50 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 300’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.

80 bin nakit ödedi

Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarılan eczacı Süreyya Özcoşkun’un ise sosyal sigortalara gönderdiği bin 871 reçete tespit edildiğini belirten polis, şu ana kadar 512 reçeteyi incelediklerini ve bu reçetelerin 216’sının “sahte” olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti. Mahkeme, zanlının 80 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı 2 kişinin 500’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023, 09:21