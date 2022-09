Soruları yanıtladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Washington temasları çerçevesinde önceki gün ABD’nin muteber düşünce kuruluşlarından The Washington Institute for Near East Policy’de, Kıbrıs meselesi hakkında düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantıda Ada’da iki devletli çözümün sağlayacağı faydalara işaret eden Ertuğruloğlu, yöneltilen soruları da yanıtladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Washington’daki kordiplomatik mensupları, ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Washington Institute araştırmacılarının katıldığı toplantıda, Kıbrıs meselesinin çeşitli boyutlarını ele aldı. Ada’da iki devletli çözümün sağlayacağı faydalara işaret eden Ertuğruloğlu, yöneltilen soruları da yanıtladı.

Washington temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dün akşam saatlerinde Washington’dan ayrıldı.



Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022, 10:00