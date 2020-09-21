Bu sese kulak verin

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın, Piyale Paşa mahallesinde, insanlık dramı yaşanıyor. Asgari ücretle çalışarak ailesine bakmaya çalışan Mustafa Doğan, kazandığı tüm parayı, eşinin kullanmak zorunda kaldığı ilaçlara harcıyor. Penceresi bile olmayan evde yaşamını sürdüren Mustafa-Seher Doğan çifti, iki çocuk sahibi olduklarını belirtti ve üçüncü bebeği dünyaya getirmeye hazırlandıklarını ifade etti. Çift, bir çocuklarının üniversite, diğer çocuklarının ise ortaokulda öğrenim gördüğünü belirtti. Diyalog’a konuşan Doğan çifti, çocuklarının harabe binada dünyaya gelmemesi için yardım eli uzanmasını istedi.

İlaç masrafı yıllık 72 bin TL



Mustafa Doğan, asgari ücret ile çalıştığını söyleyerek, önceden beyin kanaması geçiren eşinin yıllık ilaç masrafının 72 bin TL olduğunu ve tüm maaşının ilaca gittiğini söyledi.Vatandaş olmadığı için eşinin ilaç masraflarının kurul tarafından karşılanmadığını belirten Doğan, markete olan borçlarının 2 bin TL’yi aştığını ve artık eve bir ekmek dahi alamayacak durumda olduğunu ifade etti. Yıkık dökük penceresi, elektriği ve suyu olmayan evde yaşam mücadelesi verdiklerini aktaran Doğan, içler acısı bir durumda olduklarını dile getirdi.Kaymakamlığa başvuru yaptıklarını ancak sadece görevliler tarafından evin fotoğraflandığını, hiç bir şey yapılmadığını aktaran Doğan, “Devletten ya da iş adamlarından yardım bekliyoruz, çok zor durumdayız, eşim bir kaç ay sonra doğum yapacak, çocuğumuzda sefillik içinde dünyaya gelecek” şeklinde konuştu.