‘Başka çare yok’

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), tek adaylı 13’üncü Olağanüstü Kurultayı dün gerçekleştirildi. YDÜ AKKM’de yapılan kurultayda tek aday olan Ünal Üstel partinin yeni genel başkanı ilan edildi. Genel Başkan ilan edilmesinin ardından eşiyle birlikte kürsüye çıkarak teşekkürlerini ileten Üstel, yerel seçimlere de değindi.

Üstel, “Yerel seçimlerden zaferle çıkmamız lazım. Kazanacağız, başka çaremiz yok, kazanırken de birlikte kazanacağız, çünkü davamız birdir” dedi.

Kurultaya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, koalisyon ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bakanlar, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Önce divan kuruldu

Genel Başkanlık için tek aday olan Başbakan, UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel salona girişinde alkışlarla karşılandı.

Kurultay divanın oluşmasıyla başladı. Divanda Başkan İlker Edip, Başkan Yardımcısı Emine Uzun ve üyeler Ayşen Gardiyanoğlu, Şahap Tokatlı ile Hatice Aşık yer aldı.

Açılış konuşmalarının ardından Divan Başkanı İlker Edip söz alarak, başkanlık için tek müracaat bulunduğunu ve bunun da Ünal Üstel’e ait olduğunu belirterek, “Evrakları inceledik. Ünal Üstel’i genel başkan olarak ilan ediyoruz” dedi.

Üstel Başkan olarak ilan edilmesinin ardından tebrikleri kabul ederek, sahneye çıktı ve eşiyle birlikte partilileri selamladı.

YDÜ AKKM’deki kurultay aile fotoğrafının çekilmesiyle tamamlandı.

Elimden gelen çabayı göstereceğim

Genel Başkan ilan edilmesinin ardından eşiyle birlikte kürsüye çıkarak teşekkürlerini ileten Üstel "Sizlere layık olmak için ekip arkadaşlarımla, yol arkadaşımla, siz değerli üyelerimizle bu yolu yürüyeceğiz. Sizlere layık olmak için elimden gelen çabayı göstereceğim" dedi.

Seçimlerde halkın UBP’ye hükümet etme görevi verdiğini dile getiren Üstel, zor bir dönemden geçildiğini ancak UBP’nin zorluktan kaçmadığını söyledi.

“Bugün bize dil uzatanlar dün bu göreve ortak olmaları için çağrı yaptığımızda bu taşın altına elini koyma cesareti gösteremedi” diyen Üstel, yaşanan koalisyon ve hükümet kurma süreçleri anımsattı.

“Bırakın onlar konuşsun biz yolumuza devam edeceğiz. Biz iş yapacağız onlar konuşacak” diyen Üstel, bunun Kıbrıs sorunu konusunda da yapıldığını söyledi.

Bana ateşten gömleği giydiren Faiz Sucuoğlu’dur

Üstel, “Bana birinci ateşten gömleği giydiren Faiz Sucuoğlu, ikinci ateşten gömleği giydiren yine Faiz Sucuoğlu, kendisine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Halkın refahı için anavatan Türkiye ile imzalanan protokollerin arkasında duracaklarını ifade eden Üstel, ülkenin 2007’den beri devam eden sorunları olduğunu söyledi.

Yerel seçim çalışmaları başlayacak

Anaysa Mahkemesinin verdiği karara saygısı olduğunu ifade eden Üstel, muhalefete “Madem niyetin buydu niye toplantılara katıldın, niye bizi oyaladın? Bırakmadın bizi gününde yapalım?” dedi, ülkenin kaosa sürüklendiğini, bunu UBP’nin yapmadığını anlattı.

Bugün bakanlar ve koalisyon ortakları ve Cumhurbaşkanı ile bu kaosun ortadan kalkması için çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Üstel, “Zamanımız yok bir hafta daha çalışıp bu işi neticelendireceğiz” dedi.

Yerel seçimlere işaret ederek, “Çok önemli bir seçimin arifesindeyiz” diyen Üstel, yerel seçimlerin ulusal dava için çok önemli olduğunu söyledi.

Üstel, “yerel seçimlerden zaferle çıkmamız lazım. Kazanacağız, başka çaremiz yok, kazanırken de birlikte kazanacağız, çünkü davamız birdir” dedi.