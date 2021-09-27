Rumlarda bir can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 17 bin 732 testten 71’i pozitif çıktı. Güney Kıbrıs’ta ise

40 bin 466 test sonucu 78 yeni vaka tespit edildi, bir can kaybı oldu.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre; 3’ü yurt dışından gelen, 14’ü gözetim altındaki temaslılardan ve 54’ü de yerel vaka saptandı. Tedavisi tamamlanan 111 kişi ise taburcu edildi.

Yerel vakaların 30’u Lefkoşa, 4’ü Girne, 9’u Gazimağusa, 9’u İskele, ve 2’si ise Güzelyurt bölgesinden saptandı.

Ülkede bugüne kadar yapılan Coronavirüs test sayısı 2 milyon 843 bin 582’ye, vaka sayısı 19 bin 239’a, iyileşenlerin sayısı da 18 bin 252’ye yükseldi.

Halen tedavisi devam eden 911 kişiden 51’i Pandemi Merkezi’nde, 853’ü merkezi karantinada, 7’si ise yoğun bakım servisinde bulunuyor.

26 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün yapılan test sayısı: 17.732

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 71

Ülke dışından gelen vaka sayısı: 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 14

Yerel vaka sayısı: 54

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 111

Dün kaybedilen hasta:

Yapılan toplam test sayısı: 2. 843.582

Toplam vaka sayısı: 19.239

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 18.252

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 911

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 51

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 853

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 78

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7

Hiç aşı yapılmadı

Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı: 0

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 620

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 423

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 7667

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 54.794

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 40 bin 466 test yapıldığını ve 78 yeni vaka saptandığını, bir kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güneyde toplam vaka sayısı 119 bin 767’ye, ölenlerin sayısı da 552’ye yükseldi.

Tedavisi hastanede devam eden 79 hastadan 29’unun da durumunun kritik olduğu belirtildi.