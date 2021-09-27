Fiyatlar yakıyor birçok ürüne zam geldi

Ömer KADİROĞLU

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün domatesten patatese, fasulyeden limona, armuttan eriğe birçok ürünün fiyatı geçtiğimiz haftaya göre arttı.

Eriğin fiyatı 15 liradan 17’ye domatesin 12 liradan 15’e, fasulyenin 15 liradan 20’ye, limonun liradan 10 liraya çıkarken, haftanın en ucuz ürünü salatalık oldu.

Salatalık kilosu bir liradan tezgâha kondu.

Pazarın en pahalı ürünü ise kilosu 75 lirayla hurma oldu.

Toplu alışveriş yapmak için pazara giden vatandaşlar, birçok ürünün fiyatının artmasına tepki gösterdi.

Alım güçlerinin giderek düştüğünü ifade eden vatandaşlar, “Domates geçtiğimiz haftaya göre 3 lira zamlandı. İki kilo domates 30 lira oldu. Bir önceki hafta 23 liraydı. Pazara toplu alışverişe geliyoruz ama fiyatlardan dolayı bir kilodan fazla almıyoruz” şeklinde konuştu.



Son haftanın fiyatları şöyle;

19-09-2021 26-09-2021

Bamya: 20 TL (Kilosu) 20 TL (Kilosu)

Salatalık: 3,50 TL (kilosu) 1 TL (Kilosu)

Soğan: 6 TL (Kilosu) 6 TL (Kilosu)

Patates: 4.50 TL (Kilosu) 7 TL (Kilosu)

Portakal: 12 TL (Kilosu) 12TL (Kilosu)

Domates: 12 TL (Kilosu) 15 TL (Kilosu)

Armut: 15 TL (Kilosu) 17 TL (Kilosu)

Muz: 10 TL (Kilosu) 10 TL (Kilosu)

Nektarin: 17 TL (Kilosu) 17 TL (Kilosu)

Mantar: 20 TL (Kilosu) 30 TL (Kilosu)

Patlıcan: 3 TL (Kilosu) 6 TL (Kilosu)

Fasulye 15 TL (Kilosu) 20 TL (Kilosu)

Havuç: 6 TL (Kilosu) 6 TL (Kilosu)

Yerli zeytin: 10 TL (Kilosu) 15 TL (Kilosu)

Limon: 5 TL (Kilosu) 10 TL (Kilosu)

Erik: 15 TL (Kilosu) 17 TL (Kilosu)

Mandarin: 8 TL (Kilosu) 4.99 TL (Kilosu)

Börülce: 15 TL (Kilosu) 10 TL (Kilosu)

Ejder meyvesi: 30 TL (1 Adet) 30 TL (1 Adet)

Taze Hurma: 75 TL (Kilosu)

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021, 10:09