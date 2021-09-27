45’i sokağa çıktı

Ülke genelinde pandemiyle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarla ilgili denetimler sürüyor. Bu kapsamda polis ekipleri 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını denetledi. Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Lefke, Güzelyurt, İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 45 kişi tespit edildi. Ayrıca Lefkoşa’da iş yeri kapatma saatlerine uymayan 2 iş yeri saptandı.

Polis bültenine göre, söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.