Aşırı sürat felaket  getirdi

Güzelyurt- Lefke anayolu üzerinde yaya Abdullah Keskin’in (22) ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili detaylar netleşti. Yaya olarak yolu geçmeye çalışan Keskin’in, Hasan Mehmet Yılmaz’ın kullanımındaki aracın çarpması sonucu 29 metre savrulduğu açıklandı.

Kazanın ardından tutuklanan zanlı Yılmaz dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, kazanın 26 Eylül 2021 tarihinde saat 00.05 sıralarında Güzelyurt-Lefke anayolu Cengiz Topel Hastane Kavşağı üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, NH 233 plakalı araçla Güzelyurt istikametine doğru seyreden Yılmaz’ın aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu yolu yaya olarak geçmeye çalışan Abdullah Keskin’e çarparak, yaklaşık 29 metre ileriye doğru savrulmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, kaza sonucu Keskin’in almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini ve Lefkoşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldığını aktardı.

Polis, kazanın ardından araç sürücüsü Yılmaz’ın tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını söyleyerek, süre istedi.

Mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.