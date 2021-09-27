Sürpriz buluşma

Suna ERDEN

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, hafta sonunda İstanbul’a giderek, üç yıldan beri burada yaşayan milletvekili Hüseyin Özgürgün ile görüştü. DP Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun ardından İstanbul’a giden Başbakan Saner’in, Özgürgün ile hem genel başkanlık seçimini, hem de genel seçimleri ele aldığı öğrenildi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; partinin bütünlüğü için genel başkanlığa aday olduğunu söyleyen Başbakan Saner, Özgürgün’ün desteğini istedi. Saner’in ayrıca genel seçimlerde Özgürgün’e milletvekili adaylığı teklif ettiği öğrenildi. Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından kısa bir paylaşım yapan Özgürgün “Sevgili Ersan Saner İstanbul’da ziyaretimize geldi. Çok güzel bir pazar sohbeti yaptık” dedi.

Detaylı açıklama yapmamakla birlikte Özgürgün’ün, Başbakan Saner’e destek mesajı verdiği öne sürüldü.

Bayrak önünde fotoğraf çektiler

Başbakan Ersan Saner’i İstanbul’daki konutunda ağırlayan Hüseyin Özgürgün’ün eşi İnci Pars Özgürgün de Instagram hesabından bir fotoğraf yayınladı. Özgürgün’ün eşi “Başbakanımız gelmiş hoş gelmiş” diyerek, arka planda Türk bayrağının bulunduğu fotoğrafı yayınladı.

Başbakan Ersan Saner de Özgürgün çiftinin paylaşımlarından sonra yaptığı kısa açıklamada şunları kaydetti:

“Hafta sonu ailemle birlikte İstanbul'da bulunuyorum. Gelmişken bazı ziyaretler de gerçekleştirdim. UBP eski Genel Başkanı, eski Başbakan Sayın Hüseyin Özgürgün de ziyaret ettiğim kişilerden biridir. Kendisi ile ülkenin çeşitli sorunlarını, yaklaşan UBP Kurultayı'nı, yaptığı açıklamaları konuştuk. Ülkemizin, partimizin, kişisel kavgaya, boşuna çekişmelere değil birliğe, beraberliğe, üretmeye, çalışmaya, istikrara ihtiyacı vardır. Ben bu amaçla adayım... Hedefim, birilerinin değil herkesin haklarını gözetmek, birilerinin değil Halkımızın, Partimizin, Devletimizin, Milletimizin yararına çalışmalar yapmaktır. Tüm çabalarım ve temaslarım bu doğrultudadır... Herkese sevgi ve saygılarımı yineliyorum...”

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021, 10:01