Üreticiler hünerlerini sergiledi

Üreticilerin desteklenmesi ve yerel ürünlerin ön plana çıkarılması amacıyla her yıl düzenlenen “Cittaslow Sunday” etkinliğinin üçüncüsü Yeni Boğaziçi’nde yapıldı.

Etkinlikte, 30 civarında yerel üretici tezgah kurup yerel ürün satışı yaptı, geleneksel yöntemlerle hellim ve tarhana yapımı, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Dünyadaki tüm Cittaslow kentlerle eş zamanlı olarak yapılan etkinlik, bu yıl ‘süt ve süt ürünleri’ temasıyla gerçekleştirildi.

Yeni Boğaziçi Belediye Festival Alanı’nda yer alan etkinlik saat 10.00’da başladı, akşam 18.00’e kadar sürdü.

Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve bölge halkının katıldığı etkinlikte, hellim ve tarhana yapım atölyesi; süt ürünlerin yanı sıra pek çok yerel ürünlerin satışı için tezgahlar kuruldu.

Etkinlikte Taşkent Doğa Parkı Koru Sergisi, halk dansları gösterisi ve Retro müzik grubu sahne aldı.

Etkinlikte, 30 civarında yerel üretici tezgah kurup yerel ürün satışı yaptı.

Etkinlikte geleneksel yöntemlerle hellim ve tarhana yapımı, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.