‘Hepinizi öldürürüm’

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Cihangir’de geçtiğimiz Şubat ayında eski nişanlısı N.A.’ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle cezaevine gönderilen Erkan Bayandursun, dışarı çıkar çıkmaz intikam almaya kalkıştı.

Zanlı cezaevine gitmesine neden olduğu gerekçesiyle 24 Eylül saat 07.30’da eski nişanlısının evinin öndeki araca gizlice bindi. Arka koltuğa saklanan zanlı, nişanlısı araca binip, harekete geçince saldırıda bulundu. N.A.’nın boynunu sıkan ve boğazına bıçak dayayan zanlı, “Senin yüzünden bir yıl içeride yattım. Bana yüz bin sterlin vereceksin. Vermezsen seni de çocuklarını da öldüreceğim” diyerek tehdit etti.

Hızını alamayan zanlı, yarım saat sonra da eski nişanlısının kızını telefonla arayarak, tüm sülalesini öldüreceğini söyledi.

Olayın ardından yapılan şikayet sonrası tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 24 Eylül 2021 tarihinde Cihangir’de meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının saat 07.30 sıralarında ayrıldığı nişanlısı N.A.’nın evinin önünde park halinde olan aracına gizlice bindiğini belirtti. Arka koltukta saklanan zanlının, N. A. araca binip seyir halince geçince saldırıya başladığını açıkladı. Polis, zanlının koluyla N. A.'nın boynunu sıktığını ve gırtlağına bıçak dayadığını ifade etti.

N.A.’nın aracı durdurup dışarı çıktığını belirten polis, zanlının da araçtan indiğini söyledi. Polis, zanlının araçtan indikten sonra N.A.'ya hitaben “Senin yüzünden bir yıl içeride yattım. Bana yüz bin sterlin vereceksin. Vermezsen seni de çocuklarını da öldüreceğim” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlının ayrıca 24 Eylül’de saat 08.00 sıralarında N.A.’nın kızını telefonla arayarak, "Bu söyleyeceklerimi annene söyle… Annenin bana yüz bin sterlin borcu var. Onu ödemesi gerekir, bir yıl onun yüzünden boş yere hapis yattım. Bu sebepten dolayı kızımdan oldum… Anneni öldürüyordum, bu yüzden şimdi annen karakoldadır eğer borcunu ödemezse seni, kız kardeşini, babanı, babanın eşini, anneanneni, dedeni, dayını ve anneni öldüreceğim" deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının yapılan şikâyetler üzerine tutuklanıp soruşturma başlatıldığını belirterek, 3 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.