Güney Kıbrıs’ta Bin 717 test, 1 vaka

Sağlık ekibi çalışıyor

Güney Kıbrıs’ta dün yapılan bin 717 test sonucunda sadece bir pozitif vaka tespit edildi. Güneyde toplam vaka sayısı 944’e çıkarken, yeni vakanın lise öğrencisi olduğu açıklandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi'nden yapılan açıklamada yeni vakanın öğrenci ve okul personellerine yapılan testlerde tespit edildiği duyuruldu.

Lise öğrencisi yeni vakanın sağlık durumunun olduğu, yakınlarına yönelik testlerin de uygulandığı belirtildi.

Güneyde toplam vaka sayısının 944’e çıktığı, Covid-19’la ilgili olarak Mağusa Paralimni Genel Hastanesi'nde 3, Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde de üç hastanın tedavi gördüğü kaydedildi.

Testler devam edecek

Rum Sağlık Bakanlığı da Coronavirüs konusunda test yapmaya devam edileceğini, sağlık ekiplerinin bu amaçla çalıştığını bildirdi.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Güney Kıbrıs’ın turist kabul edeceği ülkeler arasında şu an için İngiltere’nin bulunmadığını da açıkladı.

Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde Yoannu, İngiltere’nin Güney Kıbrıs’a turist gönderen ülkelerin başında gelmesine karşın kamu sağlığını tehlikeye atamayacaklarını belirterek, şu anki veriler ışığında İngiltere’den turist kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Yüksek Komiser’den açıklama

Bu arada İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Güney Kıbrıs’ın ve İngiltere’nin yeni tip Coronavirüs salgınına karşı mücadelede benzer yaklaşımlar uyguladıklarını, ancak İngiltere’deki ekonomik, sosyal, coğrafik v.b. şartlar farklı olduğu için sürecin farklı ilerlediğini söyledi.

Lillie, Politis’e verdiği mülakatta, İngiltere’deki üniversiteler tarafından yürütülmekte olan yeni tip koronavirüs aşısı geliştirme çalışmalarına “Kıbrıs Üniversitesi” ve İngiltere’nin “Imperial Collece” stratejik ortaklığındaki “Research and Innovation Centre of Excellence” (KİOS) çerçevesinde Rumların da iştirak ettiğini söyledi.

Lillie salgının göğüslenebilmesi için dünya çapında işbirliğine ihtiyaç olduğuna işaret etti ve ilk aşı araştırma üretim merkezinin 2021 yazında İngiltere’de işlemeye başlayacağını da kaydetti.

