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‘Başkanımızın yanındayız’

UBP örgütleri ve kadın kollarından Sucuoğlu’na destek mesajları

‘Başkanımızın yanındayız’

Suna ERDEN

   Yeni hükümetin Faiz Sucuoğlu dışındaki bir UBP milletvekili tarafından kurulması yönündeki girişimler sürerken, parti tabanından mesajlar gelmeye başladı.
   Örgüt başkanları ve kadın kolları tarafından yayınlanan açıklamalarda, Sucuoğlu’nun UBP kurultayında yüzde 60 oyla seçildiği ve genel seçimlerde partinin 24 milletvekili çıkardığı anımsatıldı.
   Sosyal medyadan yapılan açıklamalarda Sucuoğlu’na “Başkanım yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.
Destek mesajlarında şunlar vurgulandı:
“2019 yılından bu yana tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınının normale dönmeye başladığı bu dönemde ülkemizin de normalleşmeye başlamasıyla partimizde yapılan kurultayda üyelerimizin büyük bir desteği ile yüzde 60 gibi bir oyla  seçilen ve genel seçimde de partimize tüm partililerimizle birlikte canla başla çalışarak 24 milletvekili kazandıran ve genel başkanlık sonra da başbakanlık koltuğuna laik görülen Dr. Faiz Sucuoğlu’na birlik ve beraberliğimizin devamı açısından gelinen bu süreçte tam destek verdiğimizi beyan eder, kamuoyunun bilgisine getirir saygılar sunarız.”

Kimler mesaj yayınladı?

UBP örgüt başkanları
Çukurova Örgüt Başkanı: Ahmet Kuset
Lapta Örgüt Başkanı Talat Çiftçi 
Karşıyaka Örgüt Başkanı Ömer Paşaoğluları 
Kozanköy Örgüt Başkanı Osman Uğurlu 
Geçitköy Örgüt Başkanı Osman Kılıç 
Kayalar Örgüt Başkanı Nizamettin çağlayan
Sadrazam Örgüt Başkanı Mehmet Çakır.
Ulusal Birlik Partisi Akkavuk Örgüt Başkanı Niyazi Dikmen, 
İbrahimpaşa Mahallesi Örgüt Başkanı Bedirhan Yalap 
Karamanzade Örgüt Başkanı Hakan Biricik, 
Mahmutpaşa Örgüt Başkanı Kemal Bolat, 
Yukarı Girne Örgüt Başkanı İsmail Güçlüsoy
Aşağı Girne Örgüt Başkanı Ali Koralp
Ozanköy Örgüt Başkanı Seran Kaşif
Çatalköy Örgüt Başkanı Hüseyin Höyük
Arapköy Örgüt Başkanı Mehmet Salih
Zeytinlik Örgüt Başkanı Kaya Atakara
Alsancak/Yayla Örgüt Başkanı Aksel Atakara
Alsancak/Yeşilova Örgüt Başkanı Burhan Konuksal
Alsancak/ Çağlayan Örgüt Başkanı Ali Deniz Tehlike
Karaoğlanoğlu Örgüt Başkanı Sertaç Çukur
Beylerbeyi Örgüt Başkanı Ahmet Küçük
Karakum Örgüt Başkanı Nejat Gökkasap
Arabahmet Örgüt Başkanı Ömer Vurur
Abdiçavuş Mehmet Ay, Ayyıldız Örgüt Başkanı Murat Yayar 
Kafesli Örgüt Başkanı Ahmet Çolak
Selimiye Örgüt Başkanı İhsan Kösedağ 
Çağlayan Örgüt Başkanı Seydi Avşar
İplik Pazarı Örgüt Başkanı Taner Savun

UBP Girne  Belediye Meclis Üyeleri 
Hatice Aşık
Ali Tektan
Hakan Onurlu
Fırat Güçlüsoy
Hüseyin Ayrılmazkardeşler
Özben Kalfa 

UBP Girne İlçesi Kadın Kolları
Başkan Burcu Karakaya
Avukat Neşe Keşkin
Berna Deveci
İnayet Karaköse
Radiye Yücelen
Ayçin Akyıldız
Pervin Güneyhan
Cemre Avcı

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