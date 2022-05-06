‘Başkanımızın yanındayız’

Suna ERDEN

Yeni hükümetin Faiz Sucuoğlu dışındaki bir UBP milletvekili tarafından kurulması yönündeki girişimler sürerken, parti tabanından mesajlar gelmeye başladı.

Örgüt başkanları ve kadın kolları tarafından yayınlanan açıklamalarda, Sucuoğlu’nun UBP kurultayında yüzde 60 oyla seçildiği ve genel seçimlerde partinin 24 milletvekili çıkardığı anımsatıldı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamalarda Sucuoğlu’na “Başkanım yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.

Destek mesajlarında şunlar vurgulandı:

“2019 yılından bu yana tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınının normale dönmeye başladığı bu dönemde ülkemizin de normalleşmeye başlamasıyla partimizde yapılan kurultayda üyelerimizin büyük bir desteği ile yüzde 60 gibi bir oyla seçilen ve genel seçimde de partimize tüm partililerimizle birlikte canla başla çalışarak 24 milletvekili kazandıran ve genel başkanlık sonra da başbakanlık koltuğuna laik görülen Dr. Faiz Sucuoğlu’na birlik ve beraberliğimizin devamı açısından gelinen bu süreçte tam destek verdiğimizi beyan eder, kamuoyunun bilgisine getirir saygılar sunarız.”

Kimler mesaj yayınladı?

UBP örgüt başkanları

Çukurova Örgüt Başkanı: Ahmet Kuset

Lapta Örgüt Başkanı Talat Çiftçi

Karşıyaka Örgüt Başkanı Ömer Paşaoğluları

Kozanköy Örgüt Başkanı Osman Uğurlu

Geçitköy Örgüt Başkanı Osman Kılıç

Kayalar Örgüt Başkanı Nizamettin çağlayan

Sadrazam Örgüt Başkanı Mehmet Çakır.

Ulusal Birlik Partisi Akkavuk Örgüt Başkanı Niyazi Dikmen,

İbrahimpaşa Mahallesi Örgüt Başkanı Bedirhan Yalap

Karamanzade Örgüt Başkanı Hakan Biricik,

Mahmutpaşa Örgüt Başkanı Kemal Bolat,

Yukarı Girne Örgüt Başkanı İsmail Güçlüsoy

Aşağı Girne Örgüt Başkanı Ali Koralp

Ozanköy Örgüt Başkanı Seran Kaşif

Çatalköy Örgüt Başkanı Hüseyin Höyük

Arapköy Örgüt Başkanı Mehmet Salih

Zeytinlik Örgüt Başkanı Kaya Atakara

Alsancak/Yayla Örgüt Başkanı Aksel Atakara

Alsancak/Yeşilova Örgüt Başkanı Burhan Konuksal

Alsancak/ Çağlayan Örgüt Başkanı Ali Deniz Tehlike

Karaoğlanoğlu Örgüt Başkanı Sertaç Çukur

Beylerbeyi Örgüt Başkanı Ahmet Küçük

Karakum Örgüt Başkanı Nejat Gökkasap

Arabahmet Örgüt Başkanı Ömer Vurur

Abdiçavuş Mehmet Ay, Ayyıldız Örgüt Başkanı Murat Yayar

Kafesli Örgüt Başkanı Ahmet Çolak

Selimiye Örgüt Başkanı İhsan Kösedağ

Çağlayan Örgüt Başkanı Seydi Avşar

İplik Pazarı Örgüt Başkanı Taner Savun

UBP Girne Belediye Meclis Üyeleri

Hatice Aşık

Ali Tektan

Hakan Onurlu

Fırat Güçlüsoy

Hüseyin Ayrılmazkardeşler

Özben Kalfa

UBP Girne İlçesi Kadın Kolları

Başkan Burcu Karakaya

Avukat Neşe Keşkin

Berna Deveci

İnayet Karaköse

Radiye Yücelen

Ayçin Akyıldız

Pervin Güneyhan

Cemre Avcı