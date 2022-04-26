Başları belada

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yasal izinleri olmamasına rağmen faizle borç verdikleri ileri sürülen Mücahit Kaya ile Hakan Kalkan’ın, borç verdikleri R.K. isimli şahsı “25 Nisan’a kadar borcunu ödemezsen ağzını burnunu kırarız” diyerek tehdit ettikleri iddia edildi. Borcun 4 bin TL olarak verildiği, faizi ile beraber 6 bin TL geri ödenmesinin talep edildiği açıklandı. Zanlılar şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlıların, R.K isimli şahsa verdikleri borca karşılık yasal izinleri olmamasına rağmen faiz uyguladıklarını ve teminat olarak konu şahsın aracını teslim aldıklarını söyledi.

Polis, verilen borcun 4 bin, talep edilen geri ödemenin ise 6 bin TL olduğunu açıkladı. Polis memuru, müştekinin, yeniden borç istemesi üzerine zanlı Hakan Kalkan’ın, “Sana para yok, elini ayağını kırarım” dediğini, Mücahit Kaya’nın ise, “25 Nisan’a kadar borcunu geri ödemezsen ağzını burnunu kırarım” diyerek şiddet tehdidinde bulunulduğunu belirtti. Polis, şikayet üzerine gözaltına alınan zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, davalarında hazır olmaları için teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkemede aktarılan olguları değerlendirdikten sonra, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırması ve ikişer kefilin 75’er bin TL şahsi kefalet imza etmeleri şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.