Bayraklar yarıya inecek

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük 37. ölüm yıldönümü nedeniyle bugün törenle anılacak.

Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda yer alacak tören saat 10.26’da, çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilerek yarıya indirilmesiyle devam edecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anıt Özel Defteri'ni imzalamasından sonra sırasıyla Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

Tören, Bakanlar Kurulu’nun Coronavirüs önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

Kimler mesaj yayınladı?

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük 37. ölüm yıldönümü nedeniyle; Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Memur-Sen Başkanı Akın Manga, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-sen) Başkanı Metin Atan birer mesaj yayınladı.