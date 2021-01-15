Jet bu kadar hızlı uçamaz

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya, ay sonuna kadar Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki

(Kıb-Tek) yolsuzluk iddialarını ortaya çıkarması; kurumla ilgili acil ve kısa vadeli yatırımlara başlaması çağrısında bulundu. Özkıraç, aksi takdirde El-Sen’in demokratik eylem hakkını kullanacağı uyarısında bulundu.

Kıb-Tek önünde dün basın açıklaması yapan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Bakan Arıklı’nın

Kıb-Tek kurumuyla ilgili yaptığı açıklamaların, hem sendikayı hem de ülkedeki emekçileri gerdiğini savunarak, Arıklı’nın son üç gündür sürekli bir şekilde açıklamalarda bulunarak toplum değerlerine ve emekçi kesimine hakaret ettiğini ileri sürdü.

670 çalışan zan altında

Arıklı’nın özellikle de Kıb-Tek’te vurgun olduğu yönündeki açıklamalarıyla kurumdaki 670 çalışanı zan altında bıraktığını öne süren Özkıraç, “Ülkede bir bakanın ve parti genel başkanının bu açıklamaları yapmasının hem etik kurallara hem de oturduğu koltuğun ağırlığına uygun değildir. Arıklı’ya o gömlek, o koltuk biraz bol gelmiştir” iddialarında bulundu.

Eğer bir belgen varsa…

Arıklı’nın önceki gün yaptığı açıklamalarının sendikayı son noktaya getirdiğini ifade eden Özkıraç, “Erhan Arıklı, Kıb-Tek’te vurguna açtığı savaşta El-Sen’e soruyor yanında mı değil mi? Ben buradan Arıklı’ya şunu söylüyorum: Eğer bir iddian varsa, eğer bir belgen varsa, Sayıştay, emniyet, hukuk, mahpushane sizin, buyurun gelin görevinizi yapın” dedi.

Özkıraç konuşmasında Erhan Arıklı ve Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’yla ilgili çeşitli iddialarda da bulundu.

Muhalefet partilerini de eleştirdi

Ülkedeki muhalefet partilerine de seslenen Kubilay Özkıraç, “Bu ülkenin muhalif partileri var. Ne kadar muhalif olduklarını ben anlamadım. Siz de lütfen Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Meclis dışındaki diğer partiler bu olaylara müdahale edin. Sabrımız taştı” dedi.