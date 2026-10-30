Beklentileri dinledi

TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve beraberindeki heyet, Tepebaşı ve Geçitköy’de vatandaşlarla bir araya gelerek bölge halkının görüş ve beklentilerini dinledi. Parti milletvekili adayları ise Mormenekşe’de vatandaşlarla buluşarak sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti), 6 Aralık’ta yapılacak genel seçimler öncesinde vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor.

TAM Parti’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Serdar Denktaş, milletvekili adayları, Lapta–Alsancak–Çamlıbel (LAÇ) bölgesi belediye meclis üyesi adayları ve partililerle birlikte Tepebaşı ve Geçitköy’ü ziyaret etti.

Ziyaretlerde bölge sakinlerinin görüş ve beklentileri dinlenirken, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, TAM Parti Genel Sekreteri Bünyamin Yüksekbaş’ın katılımıyla milletvekili adayları Mormenekşe köyünü ziyaret etti. Görüşmelerde vatandaşların yaşadığı sorunlar ele alınırken, çözüm önerileri de paylaşıldı.

