Bel kemiği kırıldı

Gönyeli’de Birleşik Arap Emirliği vatandaşı olan İbrahim Naser ve Hussien Ali, aynı bölgede kalan Sudanlı Ali Alahy Ane'yi sopayla darp etti. Darp edilen Ali Alahy Ane'nin bel kemiği kırılırken, İbrahim Naser ve Hussien Ali tutuklanarak, dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Olayla ilgili 2 kişinin daha arandığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis; İbrahim Naser ve Hussien Ali’nin vahim zarar suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Polis; 1 Nisan 2025 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Sht. Caner Gönyeli Sokak üzerinde İbrahim Naser ve Hussien Ali'nin ortada bir neden yokken aynı yerde yaşayan Ali Alahy Ane'yi sopalar ile vücudunun çeşitli yerlerine gelişi güzel vurmak suretiyle darp ettiklerini belirtti. Polis memuru; darp edilen Ali Alahy Ane'ninbel kemiğinde kırık oluştuğunu belirtti.

Polis; her iki zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis memuru; Ane’nin her iki zanlıyı da karakolda görerek tanıdığını açıkladı. Polis memuru; soruşturmanın yeni başladığını, olay yeri çevresinde kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini; alınacak ifadeler ve aranan iki kişi daha olduğunu söyledi. Polis; kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda başka suçlar da ortaya çıkabileceğini; zanlıların sözlü olarak bazı beyanları olduğunu ve bunların da araştırılması gerektiğini ifade ederek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

