40 bin lira ödeyip serbest kaldı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galerisinden sahtekârlıkla 250 bin TL değerindeki aracı aldıktan sonra borcuna karşılık bir şahsa veren Umut Öztinen dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 26 Mart 2025 tarihinde Hamitköy’de bulunan bir galeriye giderek, 2004 model Volkswagen Golf marka aracı beğenip almak için anlaştığını söyledi. Polis; zanlının işletmeciye aracında bedeli olan 250 bin TL’yi gönderdiğini söyleyerek, devir formu imzalatıp aracı alıp oradan ayrıldığını açıkladı. Polis; ancak kısa süre sonra zanlının parayı işletmecinin hesabına yatırmadığının anlaşıldığını belirtti.

Polis; yapılan şikayet üzerine aranan şahıs ilan edilen zanlı Umut Öztinen’in 29 Mart 2025 tarihinde Ercan Havalimanından çıkış yapacağı esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis; yapılan soruşturmada aracın 26 Mart 2025 tarihinde başka bir şahıs adına kayıt ettirildiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru; söz konusu şahsın bulunarak, ifadesine başvurulduğunu; Umut Öztinen’in borcuna karşılık aracı kendisine verdiği beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis; soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti. Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

