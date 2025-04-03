Salladı ama saplamadı

Lefkoşa’da bir lokantada meydana gelen olayda aşçı Yusuf Ulaş Özel, kendisine küfür ettiği gerekçesiyle bıçakla Pakistanlı paket servisi elemanının üzerine yürüdü. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün 'Korkutmak maksadı bıçak taşıma' suçundan mahkemeye çıkarıldı. Geçtiğimiz Mart ayında ülkeye turist vizesiyle giriş yapan, bu nedenle henüz çalışma izni olmayan zanlı cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; olayın 31 Mart 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Sohra çorba isimli işyerinde meydana geldiğini söyledi. Polis; zanlının mutfak kısmı içerisinde kendisine küfür ettiği gerekçesi 32 santimlik bıçağı korkutmak maksatlı M.A.’ ye vurabilecek mesafeden kaldırıp sallamak suretiyle korkutmak maksatlı bıçak taşıdığını belirtti.

Polis; bıçağın işletme içerisinde tespit edilerek emare olarak alındığını; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis; zanlının 1 Nisan 2025 tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhinde bir gün ek tutukluluk alındığını belirtti.

Polis; bu süre içerisinde kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının bıçağı sallarken göründüğünü ifade etti.

Polis; zanlının KKTC'de turist statüsüyle ikamet ettiğini belirterek; davaları görüşülünceye değin 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

