Hayati tehlikesi var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, önceki sabah, bir eğlence mekanı önünde yabancı uyruklu şahıslardan oluşan 2 grup arasında kavga çıktı. Abdulmalek El Attuğ, Hamza Altaghi, Abdulvahab Khalid Altagori, Mohammad Kamalleddah Zuber, Faraj Najah ve Hanibal Fawzi Said, henüz aranmakta olan başka bir grupla bir birine girdi.

Hanibal Fawzi Said kavga esnasında yere sırt üstü düşmesi sonucunda yaşadığı solunum problemi nedeniyle önce Gazimağusa Devlet Hastanesi, ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınarak entübe edildi.

Hanibal Fawzi Said’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Abdulmalek El Attuğ, Hamza Altaghi, Abdulvahab Khalid Altagori, Mohammad Kamalleddah Zuber ve Faraj Najah tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Hanibal Fawzi Said entübe edildi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin, 1 Nisan 2025 tarihinde, saat 02.10’da, Abdulmalek El Attuğ, Hamza Altaghi, Abdulvahab Khalid Altagori, Mohammad Kamalleddah Zuber, Faraj Najah ve şu anda mahkemede bulunamayan Hanibal Fawzi Said’in, şu anda aranmakta olan başka bir grup ile kavga ettiklerini söyledi. Polis, kavga esnasında Hanibal Fawzi Said’in, sırt üstü yere düşerek solunum sıkıntısı yaşaması nedeniyle, önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, yoğun bakım ünitesine kaldırılarak entübe edildiğini ve hayati tehlikesinin olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, aranmakta olan şahısların bulunduğunu ve alınacak ifadelerin olduğunu bildiren polis mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

