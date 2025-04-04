‘Birlikte yürüyeceğiz’

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, “Kıbrıs’taki yeniden birleşmeye yönelik yolun kolay olmadığını” belirtti.

Haravgi gazetesi; Metsola’nın, Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasında, Cenevre’deki gayriresmi genişletilmiş zirve sonrasında Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Metsola, yeniden birleşmeye yönelik yolun çok kolay olmadığını ancak Avrupa ve Güney Kıbrıs’ın, geleceğin yolunu kendi nesillerinin bulacağı anlayışıyla, sabır ve azimle birlikte yürüyeceğini ifade etti.

Cenevre’de gerçekleştirilen genişletilmiş zirvenin, adanın yeniden birleşmesi açısından önemli bir adımı teşkil ettiğini ifade eden Metsola, Avrupa Parlamentosu’nun, BM himayesindeki süreci kararlılıkla desteklediğini çünkü diyalog ve diplomasinin, yaşayabilir çözüm için tek yol olduğunu da söyledi.

ELAM ve Aşırı sağ BM çatısı altındaki çözüme karşı

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ELAM da dahil olmak üzere Avrupa’daki aşırı sağın, BM Güvenlik Konseyi kararlarının desteklediği Kıbrıs sorununun üzerinde uzlaşmaya varılan çözüm zeminine karşı olduğunu yazdı.

Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Partisi (ECR) adına konuşan ELAM AP üyesi Geadi, Kıbrıs sorununda herhangi bir ilerlemenin kaydedilmediğini belirtirken “Yanlış çözüm zemini üzerinde görüşürken ilerleme sağlanması nasıl mümkündür?” sorusunu da sordu.

Geadi ayrıca iki kesimli iki toplumlu federasyonu, “de facto bölünmenin, de jure bölünmeye dönüşmesi” olarak nitelendirdi.

AKEL AP üyesi Yorgos Yeorgiu ise konuşmasında “Türk işgalinden 51 yıl sonra, AB üyesi olan Kıbrıs’ın, bölünmüş bir ülke olarak kalmaya devam ettiğini” savundu.

