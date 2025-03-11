Suç ortağı aranıyor

Alayköy’de bilgisayar uzmanı olarak çalıştığı iş yerinden 3 buçuk milyon TL değerinde cep telefonu çaldığı iddia edilen Tevfik Fikret Soyergı̇n hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, aleyhinde 7 gün ek süre alındı. Duruşmada zanlının çaldığı cep telefonlardan bir tanesini Girne’de sattığına dair tespit yapıldığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 2020-2023 yılları arasında Alayköy'de bulunan ve kendisinin bilgisayar uzmanı olarak çalıştığı Bluecell Trading LTD.'ye ait depolar içerisindeki 3 milyon 500 bin TL değerindeki elektronik cihazları alıp, zimmetine geçirmek suretiyle “müstahdem tarafından sirkat” suçunu işlediğini söyledi. Polis; yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlı hakkında 2023 yılı Nisan ayında tutuklama emri çıkarıldığını ancak yurt dışında olmasından dolayı işlem yapılamadığını söyledi.

Polis memuru; zanlının 25 Şubat 2025 tarihinde adaya dönüş yaptığını ve tutuklandığını; 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 13 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis; bu süre içerisinde zanlının çaldığı telefonlardan bir tanesini Girne’de sattığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis; satılan telefonla ilgili incelemenin sürdüğünü ifade etti. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlının bir suç ortağının olduğunu tespit ettiklerini ve söz konusu zanlının arandığını açıkladı.

Polis; zanlının kendisine satış danışmanı olarak tanıtıp telefonları çeşitli yerlere sattığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan birçok emare olduğunu kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Savunma polisi sorguladı

Zanlının avukatı süreye itiraz etmezken, polise sorular yöneltti.

Savunma, çalınan cihazların ne olduğunu sorması üzerine polis; tümünün Apple ve Samsung marka cep telefonları olduğunu açıkladı.

Savunma; zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, uzun süre burada yaşadığını, işten çıktığı ve babası rahatsızlandığı için geçici süre ile Türkiye'ye gittiğini söyledi. Savunma; müvekkilinin ev ve iş bakmaya geldiğini, tekrar KKTC'ye dönmek istediğini öne sürdü.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

