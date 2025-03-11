Alkol cesaret verdi

Lefkoşa’da yaşayan eski eşini 60 kez telefonla arayarak taciz ettikten sonra alkollü bir şekilde kapısına dayanan 43 yaşındaki Murat Kızılateş şikayet üzerine tutuklanarak, dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Çocuklarının fotoğrafını göndermediği gerekçesiyle eski eşini rahatsız eden zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 9 Mart 2025 tarihinde 20.42-22.40 saatleri arasında çocuğun fotoğrafını göndermediği gerekçesiyle eski eşi S.İ’yi 29 kez arayarak telefonda tacizlik suçunu işleyip, yine WhatsApp uygulaması üzerinden ise 31 kez arayarak ‘Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı’ harekette bulunduğunu söyledi.

Polis; zanlının akabinde nefesinde 239 promil alkol tesiri altında eski eşinin Metehan bölgesinde ikametgahın kapısını çalarak genel rahatsızlık suçunu işlediğini, aynı gün konu ikametgahın önünde tespit edilerek mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis; zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu, KKTC’de ikamet eden 4 yaşında bir çocuğu olduğunu söyledi.

Polis; zanlının kendisine yapılan dava tebliğini kabul etmediğini belirterek, davalarında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 35 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

