45 bin lira ödeyip serbest kaldı

Suna ERDEN

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversitenin yurdunda alkollü bir şekilde olay çıkaran, iki görevlinin ellerinden yaralanmasına neden olan Mete Çetin dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı öğrenci izni olduğu için tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis; olayın 6 Mart 2025 tarihinde saat 21.40 sıralarında

Bufavento Erkek Öğrenci Yurdu’nda meydana geldiğini söyledi. Polis; öğrenci olan zanlının, yurt giriş kapısını açmadığı gerekçesiyle ve 122 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyete üzerindeki bıçağı resepsiyonist Wein Charumbıra'ya doğru gelişigüzel salladığını açıkladı. Polis; kendisini korumak için bıçağı almaya çalışan Wein Charumbira'nın sol elinde, parmak aralarında kesi oluştuğunu belirtti. Polis memuru; bu esnada üniversitenin güvenlik görevlisi olan ve bıçağı zanlının elinden almaya çalışan İmam Hasan Orhan’ında parmaklarında ve avuç içlerinde kesiler oluştuğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının olayın ardından 'yaralama, korkutmak amacıyla bıçak taşıma, sarhoşken tasarrufunda bıçak bulundurma, rahatsızlık’ suçlarından tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis; 3 günlük sürede gerekli araştırmaların yapıldığını, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının öğrenci olduğunu belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

