Halk sokağa döküldü

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesi sakinleri, dün gece yarısı Emlak Dünyası isimli işletmede meydana gelen patlama sesiyle irkildi. Olay dün saat 23.10 sıralarında meydana gelirken, şiddetli patlamadan dolayı iş yerinin camları kırıldı, bölge sakinleri sokağa döküldü. Lefkoşa’nın birçok noktasından duyulan ve büyük tedirginlik yaratan şiddetli patlamanın ardından bölge polis çemberine alındı.

Görgü tanıkları, olay gerçekleşmeden yaklaşık 20 dakika önce bir şahsın motosiklet ile iş yerinin öne gelerek, paket bıraktığını iddia etti. Öte yandan patlamanın şüpheli paket bırakıldıktan 15-20 dakika sonra gerçekleştiğine dair güvenlik kamera kaydının polis tarafından tespit edildiği belirtildi. İkinci bir patlama tehlikesi üzerine bölgeye bomba imha uzmanı getirildi. Ekipler detektör köpek eşliğinde olay yerinde araştırma yaptı; bazı kanıtlar topladı. Patlamanın nedeniyle ilgili araştırma sabaha kadar sürdü.