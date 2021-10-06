Benzin 8’e dayandı

Bakanlar Kurulu, akaryakıt fiyatlarına zam yaptı. Benzinin litre fiyatı 8 liraya dayanırken, yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu.

Bakanlar Kurulu, gazyağına 70 kuruş zam yaparken, 95 oktan kurşunsuz benzin, 98 oktan kurşunsuz benzin ve euro diesel 49 kuruş zamlandı.

Buna göre; 7,35 liradan satılan 95 oktan kurşunsuz benzin 7.84’e, 7.50 liradan satılan 98 oktan kurşunsuz benzin 7.99’a,6.81 liradan satılan euro diesel 7.30’a, 6.57 liradan satılan gazyağı ise 7.27 liraya yükseldi.