Bereketli bir gün

Abdullah SUİÇMEZ
Ortodoks Hristiyanların denize haç atılarak suların kutsandığı gün olan "Theofania" yortusu nedeniyle tatil yapan binlerce Rum dün kuzeye akın etti.
Rumların yoğun ilgisi nedeniyle Metehan sınır kapısında görevli muhaceret memurları hiç durmadan çalışmak zorunda kaldı. Böylesi yoğun dönemlerde ek tedbirlere gerek olduğunu belirten ilgililer, hükümetin bir an önce poliste personel eksiğini gidermesi gerektiğine dikkat çekti.
Kuzeye geçen Rumlar akaryakıtın yanı sıra ağırlıklı olarak sigara, sebze ve meyve satın alıyor.