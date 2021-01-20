Kuzeyde 23, güneyde 164 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 23, Güney Kıbrıs’ta ise 164 yeni vaka tespit edildi, bir kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de son 24 saatte 175 bin 133 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 662 olduğunu, 18'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 20 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

19 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Dün yapılan test sayısı 2 bin 662. Dün saptanan pozitif vaka sayısı 23. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 5. Yerel vaka sayısı 18. İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 21. Dün kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test sayısı 371 bin 972. Toplam vaka sayısın1944. İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 1693. Tedavisi devam eden vaka sayısı 240. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 56. Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 181. Toplam kaybedilen hasta sayısı 11. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3.

Güneyde bir can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Coronavirüsten bir kişi daha hayatını kaybederken, 8 bin 366 test sonucu 164 de yeni vaka tespit edildi.

Güneyde Coronavirüsten ölenlerin sayısı 176’ya, toplam vaka sayısı da 29 bin 294’e yükseldi.

Halen tedavi gören 194 hastadan 59’unun durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Hasta sayısı 76

Türkiye’de son 24 saatte 175 bin 133 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 761 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 7 bin 218 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 698 bin 556'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, vefat sayısı 24 bin 328, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.